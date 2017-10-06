بالصور.. وصول جثمان الرئيس العراقي السابق جلال طالباني إلى السليمانية لدفنه

أظهرت لقطات بثها التلفزيون العراقي على الهواء مباشرة، وصول جثمان الزعيم الكردي والرئيس السابق جلال طالباني، اليوم الجمعة، إلى مدينة السليمانية مسقط رأسه في شمال العراق، من ألمانيا، حيث توفي يوم الثلاثاء عن عمر 83 عامًا.

وجرى استثناء طائرة الخطوط الجوية العراقية، التي نقلت نعش الطالباني من حظر على الرحلات الدولية الذي فرضته حكومة بغداد على إقليم كردستان العراق ردًا على تصويت الإقليم لصالح الاستقلال الشهر الماضي.

وتنحى طالباني، وهو زعيم مخضرم شارك في كفاح الأكراد من أجل حق تقرير المصير، عن منصب الرئاسة في العام 2014 بعد فترة طويلة من العلاج في أعقاب جلطة دماغية ألمت به العام 2012.