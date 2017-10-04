خامنئي يقول إن على إيران وتركيا اتخاذ إجراءات ضد انفصال كردستان

ذكر التلفزيون الإيراني، أن الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، قال اليوم الأربعاء إنه يجب على تركيا وإيران منع إقليم كردستان العراق من إعلان الاستقلال.

وجاءت تصريحات خامنئي عقب اجتماع له مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في طهران.

ونقل التلفزيون الإيراني عن خامنئي قوله: “يجب على تركيا وإيران اتخاذ الإجراءات الضرورية ضد الاستفتاء”.

وأضاف أن الولايات المتحدة وقوى أجنبية تخطط لإقامة إسرائيل جديدة في المنطقة من خلال دعم استفتاء كردستان.

وقال خامنئي: “أمريكا وإسرائيل مستفيدتان من الاستفتاء.. تريدان إقامة إسرائيل جديدة في المنطقة.. استفتاء انفصال أكراد العراق عمل من أعمال الخيانة تجاه المنطقة بأسرها”.

ونفت إسرائيل أي علاقة لها بالاستفتاء لكنها رحبت به، بينما عارضت الولايات المتحدة الاستفتاء بوصفه إجراء يزعزع استقرار المنطقة، في وقت لا تزال فيه جميع الأطراف تقاتل تنظيم داعش.