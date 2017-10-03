وفاة جلال طالباني أول رئيس كردي في تاريخ العراق

أعلنت السلطات العراقية وفاة رئيس البلاد السابق جلال طالباني عن عمر ناهز 84 عاما، وذلك بعد 5 سنوات من تلقي العلاج في ألمانيا إثر إصابته بجلطة دماغية في العام 2012.

والرئيس طالباني هو أيضا زعيم كردي بارز إذ قاد حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يشارك في حكم إقليم كردستان العراق.

وترك طالباني منصب الرئاسة في 2014 بعد فترة علاج طويلة في أعقاب إصابته بجلطة دماغية في 2012، نقل على إثرها إلى ألمانيا في العشرين من كانون الأول/ديسمبر 2012 لتلقي العلاج.

وجلال طالباني الملقب بـ “مام جلال” أي “العم جلال” باللغة الكردية، هو أول رئيس كردي في تاريخ العراق الحديث، وسياسي محنك ينظر إليه على أنه أبرز الوسطاء بين الخصوم السياسيين في البلاد.

ولد طالباني عام 1933 قرب أربيل التي أصبحت مقرا لحكومة إقليم كردستان العراق. وكان أول رئيس غير عربي للعراق وانتخب عام 2005 بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي أطاح بصدام حسين. وهو زعيم مخضرم شارك في مساعي الأكراد لتقرير مصيرهم.