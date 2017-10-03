مدير المخابرات المصرية يصل غزة في زيارة نادرة

وصل رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، الوزير خالد فوزي، اليوم الثلاثاء، إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون-إيرز، قادما من مدينة رام الله، في زيارة علنية نادرة من مدير مخابرات مصري للقطاع.

ومن المقرر أن يجتمع الوزير فوزي، مع رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، ورئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، المتواجد حاليا في القطاع.

وبدأ فوزي اليوم، زيارته لأراضي السلطة الفلسطينية، بلقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مدينة رام الله.

ولم يصدر بيان عن الرئاسة الفلسطينية، يوضح نتائج اللقاء.

وتقوم مصر بدور الوساطة حاليا، لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.