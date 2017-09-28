العراق يكشف عن عرض أممي لحلّ الأزمة بين بغداد وأربيل

قالت وزارة الخارجية العراقية ، اليوم الخميس، إن الأمم المتحدة عرضت المساعدة بحل المشكلة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان العراق بشأن الاستفتاء الذي أُجري على استقلال الإقليم يوم الاثنين.

وأضافت الوزارة في بيان لها: “يان كوبيتش ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق قدّم هذا العرض أثناء اجتماعه مع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري”.

وتعتزم بغداد اتخاذ إجراءات عقابية بحق الإقليم ردًا على الاستفتاء، وأمهلت الحكومة سلطات الإقليم حتى يوم الجمعة لتسليم السيطرة على مطارين دوليين، أو وقف الرحلات الدولية من وإلى المطارين.