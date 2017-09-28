إصدار 830 مذكرة اعتقال لعناصر من داعش في ليبيا

المصدر: أ ف ب

أعلن النائب العام الليبي، اليوم الخميس، إصدار 830 مذكرة توقيف بحق أشخاص يشتبه بانتمائهم الى تنظيم داعش، وذلك إثر أشهر طويلة من التحقيقات.

وقال “الصديق الصور” خلال مؤتمر صحافي “إنه طلب من منظمة الإنتربول ملاحقة 50 شخصًا آخرين من المتواجدين خارج ليبيا، ومتهمين أيضًا بالتورط مع تنظيم داعش المتشدد.

وأوضح أن التحقيقات مع المعتقلين من تنظيم داعش من مختلف مدن ليبيا أتاحت الكشف عن معلومات ثمينة حول عمل هذا التنظيم.

وأضاف أن هناك العديد من قادة التنظيم ما زالوا جنوب ليبيا بعد أن اندحر التنظيم من مدينة سرت في كانون الأول/ديسمبر 2016 إثر أشهر عدة من المعارك.

وتابع النائب العام الليبي أن العديد من أنصار داعش قُتلوا خلال ضربات جوية الأسبوع الماضي على بعد نحو 240 كلم جنوب شرق سرت.

وأعلن الجيش الأمريكي يوم الأحد أنه شنَّ ست ضربات في ليبيا استهدفت التنظيم المتطرف ما أدى إلى مقتل 17 من مسلحيه.

وأعلن “الصور” من جهة ثانية أن التحقيق الذي يقوم به مكتبه حول التنظيم المتطرف أتاح كشف هويات قادته في ليبيا، وتبيّن أن غالبيتهم قُتلوا في معارك سرت.

وكشف أن أبرز قادة التنظيم في ليبيا هم من الليبيين إلا أن غالبية المقاتلين من دول مجاورة مثل” تونس، ومصر، والسودان.

وأضاف المسؤول الليبي أن أجهزته تعمل لكشف أصحاب 780 جثة من مقاتلي التنظيم قضوا خاصة في سرت، وما تزال الجثث بمشارح في طرابلس ومصراتة.

ومنذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في العام2011 تعيش ليبيا حالة من الفوضى الأمنية وسط غابة من الميليشيات المسلحة، في حين تتنازع سلطتان البلاد هما: حكومة الوفاق الوطني التي يعترف بها المجتمع الدولي وتتخذ من طرابلس مقرًا لها، وسلطة ثانية شرق البلاد يدعمها المشير خليفة حفتر.

واستفاد تنظيم داعش من هذه الفوضى للسيطرة في حزيران/يونيو على مدينة سرت.

وأعلنت حكومة الوفاق الوطني استعادة سرت في كانون الأول/ديسمبر 2016 بدعم من سلاح الجو الأمريكي.