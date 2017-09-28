مقاتلات مصرية تدمر 10سيارات محملة بالأسلحة على الحدود مع ليبيا

أعلنت القوات المسلحة في مصر اليوم الخميس أن سلاحها الجوي دمر عشر سيارات محملة بالأسلحة والذخائر، أثناء محاولتها التسلل عبر الحدود مع ليبيا.

وتشن القوات المصرية حملة منذ أربع سنوات بمساعدة الشرطة ضد متشددين موالين لتنظيم داعش ينشطون أساسا في ولاية سيناء.

وجاء في بيان على موقع وزارة الدفاع المصرية أن القوات الجوية استهدفت السيارات بناء على معلومات استخباراتية أفادت بتجمع “عدد من العناصر الإجرامية كانت تستعد للتسلل إلى داخل الحدود المصرية باستخدام سيارات رباعية الدفع”.

وأضاف البيان أن القصف أسفر عن تدمير السيارات المحملة بكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المهربة، كما قامت القوات بملاحقة وضبط العناصر الإجرامية.