إسرائيل تعلن إحباط مخطط هجوم مستلهم من داعش في القدس‎

قالت إسرائيل، اليوم الخميس، إنها أحبطت خطة دبرها اثنان من عرب إسرائيل متعاطفان مع تنظيم داعش لشن هجوم على موقع مقدس في القدس حيث تسبب هجوم بأسلحة نارية في يوليو/ تموز في موجة أعمال عنف.

ووصف جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) المشتبه بهما وأعمارهما 26 و16 عامًا بأنهما من سكان البلدة العربية الإسرائيلية نفسها التي كان يسكنها 3 مسلحين قتلوا اثنين من أفراد الشرطة في 14 يوليو/ تموز عند بوابة للحرم القدسي، وقُتل المسلحون الثلاثة بالرصاص.

وأوضح الجهاز في بيان اليوم الخميس، إن المشتبه بهما اللذين احتجزا هذا الشهر “يدعمان الأيديولوجية العنيفة لتنظيم داعش وكان الهجوم الإرهابي سينفذ بهدف التعبير عن ذلك”.

وأضاف البيان أن المشتبه بهما كان بحوزتهما مسدسان. وتابع دون الخوض في تفاصيل “خططا لشن هجوم بالسلاح على جبل الهيكل (الحرم الشريف) في القدس مثلما حدث في 14 يوليو/ تموز”.

وردت إسرائيل على هذا الهجوم بتركيب أجهزة كشف عن المعادن خارج الحرم لفترة قصيرة مما أثار غضب الفلسطينيين الذين اعتبروا ذلك انتهاكا لترتيبات الدخول المتفق عليها منذ عقود.

وقتل أربعة فلسطينيين خلال المواجهات التي أعقبت ذلك مع قوات الأمن الإسرائيلية وقتل فلسطيني ثلاثة مستوطنين إسرائيليين طعناً.