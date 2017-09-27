ردًا على استفتاء كردستان.. إيران تكشف عن”خارطة طريق” للحفاظ على وحدة العراق

أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، اليوم الأربعاء، عن “خارطة طريق” أعدتها بلاده بهدف “الحفاظ على وحدة العراق” بعد الاستفتاء غير المشروع الذي أجرته إدارة إقليم شمال العراق.

جاء ذلك في تصريح نقلته وكالة “مهر” الإيرانية للأنباء، عن جبار كوجكي نجاد، النائب في البرلمان الإيراني عن مدينة “رشت” شمال غرب.

وأوضح نجاد، أن شمخاني كشف عن هذه الخارطة خلال اجتماع مغلق في البرلمان.

وأشار إلى أنه جرى خلال الاجتماع التأكيد “على استمرار العمل بين الحكومة المركزية العراقية وإيران وتركيا، الذي انطلق لمنع الاستفتاء غير المشروع”.

وأضاف أن “شمخاني تطرق إلى إجراء لقاءات مع بعض المجموعات في الإقليم، إلى جانب تطبيق عقوبات، وفرض حصار في المرحلة الجديدة”.

ولفت نجاد إلى أن خارطة الطريق الجديدة ستتماشى مع المؤسسات الدولية، في إشارة للمؤسسات الرافضة للاستفتاء، دون مزيد من التفاصيل عن الخارطة.

وتابع أن “شمخاني صرح بأنه ينبغي على الحكومة المركزية العراقية أن تعبّر عن مطالبها بشكل صريح من المؤسسات الدولية وتركيا وإيران”.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء في إقليم شمالي العراق، اليوم، أن 92.7% من المشاركين في الاستفتاء، الذي أجري أول أمس، في ظل معارضة إقليمية ودولية، صوّتوا لصالح انفصال الإقليم عن بغداد.

فيما أعلنت إيران، الإثنين الماضي، غلق معابرها الحدودية ومجالها الجوي أمام إقليم شمال العراق، على خلفية الاستفتاء.