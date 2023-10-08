هل يَحرِفُ هجوم حماس مسعى التطبيع بين السعودية وإسرائيل عن مساره؟

تسريبات بهدف الاستقطاب

من جهته، أوضح مدير عام مركز دبي لبحوث السياسات العامة محمد عبدالرحمن باهارون في حديث لـ"إرم نيوز"، أن الهجوم الأخير من حركة حماس لم يكن يسبقه عمل استفزازي مباشر من إسرائيل، وبالتالي يعد بمثابة إعلان حرب لإسرائيل، والبيان الذي أعلنته "حماس" يشير إلى أن العملية هي رد على تراكمات سابقة وليس ردًا على استفزاز مباشر، على حد قوله.

وأضاف: "هذا الأمر جعل حماس تستخدم العمل العسكري كوسيلة وحيدة للحصول على حقوق الشعب الفلسطيني، وذلك في ظل غياب أفق سياسي للحل، وهو ربما ما فاقمته التسريبات الأمريكية حول احتمال التوصل إلى اتفاق بين السعودية وإسرائيل مقابل ضمانات أمريكية أمنية للسعودية، وبرنامج نووي دون تحقيق أي مكاسب للفلسطينيين".

وزاد بالقول: "هي تسريبات من مصادر أمريكية وإسرائيلية لا تتوافق مع التصريحات السعودية المعلنة، وزادت من حجم السخط بين الأفراد، وتم استخدامها للاستقطاب وتحويل الإحباط إلى سلاح".

وهنا اعتبر مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين، في وقت سابق، أنه "من السابق لأوانه حقًا التكهن" بشأن تأثير الصراع بين إسرائيل وحماس على الجهود الرامية إلى التطبيع السعودي-الإسرائيلي.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "أودُّ أن أقول لحماس، الجماعات الإرهابية مثل حماس، لن تعرقل أي نتيجة من هذا القبيل، لكن هذه العملية أمامها طريق طويل".

ماذا حققت الجماعات المسلحة؟

مدير عام مركز دبي لبحوث السياسات العامة أكد أنه رغم 70 سنة من الحروب والعمليات العسكرية لم تحقق الجماعات المسلحة في غزة طموحات الفلسطينيين، لا في دولتهم، ولا حتى في حياة كريمة، على حد تعبيره.

واعتبر "باهارون" أن إسرائيل أيضًا مسؤولة عن غياب الأفق السياسي للحل، قائلاً: " الإحباط دائمًا ما تتم ترجمته في أفعال مصدرها اليأس أكثر من التفكير في نتائجها".

وبين أن القضية الأخطر هي أن العملية التي قامت بها "حماس" قد تفتح المجال للحكومة الإسرائيلية المتطرفة لتنفيذ خطتها في تغيير الوضع الراهن بما فيه الحكم المحلي في الضفة الغربية وغزة، على حد قوله.