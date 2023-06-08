بن فرحان: التطبيع في صالح المنطقة لكنه يمر عبر حل القضية الفلسطينية

في سياق آخر، أكد "بن فرحان" أن بلاده تفضل أن تكون الولايات المتحدة أحد مقدمي العروض لبرنامجها النووي المدني.

وأشار إلى أن السعودية وأمريكا لديهما خلافات في الرأي، لكنهما تعملان على إيجاد حلول تمكنهما من العمل معًا.

وحول سوريا، قال وزير الخارجية السعودي: "من الضروري معرفة السياق.. إن الوضع الراهن في سوريا لم يكن ناجحًا، وكان الوضع القائم يشكل عبئًا على دول المنطقة وعلى السوريين تحديدًا، ويجب بحث آليات عودة اللاجئين إلى وطنهم، بالإضافة إلى مشاكل التسوية السياسية، وتهريب المخدرات التي تتطلب حوارًا مكثفًا مع دمشق".

ووجَّه "بن فرحان" رسالة إلى المتحاربين في السودان، قائلًا: "الدم السوداني غالٍ، ولا بد من أن نعمل جميعًا على معالجة الأزمة بالحوار وبعيدًا عن السلاح، لأن السلاح لن يحل شيئًا، كما أنه لن يفضي إلى نتيجة، سوى المزيد من الدمار، ومقتل الأبرياء".