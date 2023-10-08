ضربة حماس المفاجئة لإسرائيل.. هل ستؤثر على تحالفات المنطقة؟

أثار الهجوم المباغت الذي شنته حماس على إسرائيل، أمس السبت، تساؤلات حول الاتجاه الذي تسير إليه الجهود المبذولة لتشكيل تحالفات أمنية بمنطقة الشرق الأوسط، في ظل تحركات أمريكية لدفع السعودية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل مقابل اتفاق دفاعي بين واشنطن والرياض.

وقال مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن للصحفيين، إنه "من السابق لأوانه حقًا التكهن" بشأن تأثير الصراع بين إسرائيل وحماس على الجهود الرامية إلى التطبيع السعودي-الإسرائيلي.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته "أود أن أقول لحماس، الجماعات الإرهابية مثل حماس، لن تعرقل أي نتيجة من هذا القبيل. لكن هذه العملية أمامها طريق طويل".

ويقول مسؤولون فلسطينيون ومصدر إقليمي، "إن المسلحين الذين اقتحموا بلدات إسرائيلية وقتلوا 250 إسرائيليًّا واحتجزوا رهائن يوجهون أيضًا رسالة مفادها أنه لا يمكن تجاهل الفلسطينيين إذا ما أرادت إسرائيل أن تنعم بالأمن".