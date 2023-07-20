العراق يهدد بقطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد

هدد العراق، اليوم الخميس، بـ"قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد" إذا تم إحراق المصحف مجدداً على أراضيها.

تصعيد الحكومة العراقية يأتي بُعيد إحراق السفارة السويدية في بغداد خلال تظاهرة جرت احتجاجاً على عزم ناشط إحراق نسخة من المصحف في ستوكهولم.

وقال مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني في بيان صدر إثر اجتماع أمني، إنّ الحكومة العراقية "أبلغت الحكومة السويدية يوم أمس، عبر القنوات الدبلوماسية، بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم على أراضيها".