بوريل: "فزعنا" من عدد ضحايا القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا

قال جوزيب بوريل مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي اليوم، إنه "فزع" بسبب العدد الكبير من الضحايا جراء القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا للاجئين في غزة، ودعا طرفي الحرب إلى احترام القواعد الدولية للحرب.

وأضاف بوريل في بيان على موقع إكس (تويتر سابقا) "بناء على الموقف الواضح لمجلس الاتحاد الأوروبي بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وضمان حماية جميع المدنيين، أشعر بالفزع إزاء العدد الكبير من الضحايا في أعقاب القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا للاجئين".