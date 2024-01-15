مقتل 3 جنود عراقيين في هجوم لداعش

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن مصادر أمنية وعسكرية عراقية قالت إن تنظيم داعش الذي ينشط بالمنطقة هو من نفذه.

وعلى الرغم من دحر التنظيم في عام 2017، يواصل فلوله تنفيذ هجمات مباغتة على القوات الحكومية في أنحاء متفرقة من العراق.