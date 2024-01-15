مقتل 3 جنود عراقيين في هجوم لداعش
قالت مصادر عسكرية عراقية إن ثلاثة جنود قتلوا وأصيب رابع في هجوم لتنظيم داعش على موقع عسكرية غربي العراق مساء الأحد.
وأضافت مصادر الجيش أن مسلحين على متن مركبتين استخدموا أسلحة قنص وبنادق نصف آلية في الهجوم على جنود كانوا متمركزين في منطقة صحراوية قرب بلدة حديثة الواقعة على بعد 190 كيلومترا غربي بغداد.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم لكن مصادر أمنية وعسكرية عراقية قالت إن تنظيم داعش الذي ينشط بالمنطقة هو من نفذه.
وعلى الرغم من دحر التنظيم في عام 2017، يواصل فلوله تنفيذ هجمات مباغتة على القوات الحكومية في أنحاء متفرقة من العراق.