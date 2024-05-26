الجزائر.. انتخابات الرئاسة تظهر تباينا بين الأحزاب الإسلامية

أعادت الانتخابات الرئاسية في الجزائر تسليط الضوء على طبيعة مشاركة الأحزاب الإسلامية، التي عكست مدى اتساع الهوّة بينها، بعدما تشتت صوتها الانتخابي بين داعم للرئيس الحالي عبدالمجيد تبون ومن دفعت بمرشحها أو انتظار "توفّر شروط النزاهة" لإعلان موقفها.

وفاجأ رئيس حركة "مجتمع السلم"، عبد العالي حساني شريف، اليوم السبت، بعد اجتماع مجلس الشورى، الجزائريين بإعلان خوض معركة انتخابات الرئاسة المقررة في الـ7 من شهر أيلول/سبتمبر المُقبل، متجاوزا انتقادات قياديين من الحركة غير متحمسة للموعد الرئاسي، بحجة أن النتيجة محسومة لمرشح السلطة.