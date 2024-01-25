واشنطن تقود محادثات جديدة للاتفاق حول الرهائن الإسرائيليين

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية عن مباحثات جديدة مقبلة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن الإسرائيليين في غزة.

ونقلت الصحيفة، اليوم الخميس، عن مسؤولين مطلعين قولهم إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز سيلتقي بمسؤولين إسرائيليين ومصريين وقطريين في أوروبا خلال الأيام المقبلة لبحث سبل التوصل إلى هذا الاتفاق.

وكان بريت ماكجورك، مستشار الرئيس الأمريكي جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، قد توجه إلى العاصمة القطرية الدوحة لإجراء مناقشات بشأن احتمالات إبرام صفقة رهائن أخرى بين إسرائيل وحركة حماس، وفقا لما أعلنه البيت الأبيض في وقت سابق.