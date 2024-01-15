يديعوت أحرونوت: قديروف يعتزم بناء قرية للغزيين في غروزني

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الرئيس الشيشاني رمضان قديروف عرض خططًا لاستيعاب مئات اللاجئين الغزيين، ودمجهم في المجتمع الشيشاني، من خلال توفير السكن والمنح وفرص العمل لهم.

وأضافت الصحيفة العبرية أن قديروف، المقرب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إن جمهوريته الروسية ذات الأغلبية المسلمة ستقوم ببناء ما وصفها بـ"القرية الفلسطينية" في العاصمة غروزني، حيث وضع حجر الأساس لإنشاء القرية التي ستؤوي اللاجئين.

وبينت الصحيفة أن "القرية الفلسطينية" سيتم بناؤها على مقربة من المدارس ورياض الأطفال، وستضم 5 مبانٍ سكنية يشمل كل منها 35 شقة، بمساحة معيشة إجمالية تبلغ حوالي 45000 قدم مربع.

وكان بعض اللاجئين من غزة الذين لا يحملون الجنسية الروسية قد حصلوا على جواز السفر والجنسية عند الوصول، وفق الصحيفة.