"حزب الله" يعلن استهداف مبانٍ عسكرية شمالي إسرائيل

وأضاف البيان أن مقاتلي الميليشيا استهدفوا "مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة ‏المناسبة، ‏وأصابوه إصابة مباشرة".‏

وفي وقت سابق الاثنين، أفادت ميليشيا الحزب بأن مقاتليها استهدفوا "مبنى يستخدمه جنود العدو في مستعمرة يرؤون بالأسلحة ‏المناسبة، وأوقعوا من بداخله بين قتيل وجريح".

كما قصفوا "مبنيين يتمركز فيهما جنود العدو في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة، وأصابوهما إصابة مباشرة، وأوقعوا الجنود بين قتيل وجريح".

من جانبه، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي، "إنه تم إطلاق 6 صواريخ مضادة للدبابات من لبنان باتجاه بلدات الجليل الأعلى" القريبة من الحدود اللبنانية.

وأضافت: "اندلعت حرائق في مواقع عدة، وظهرت أضرار في منزل بكيبوتس (مستوطنة) منارة، ولم يُبلغ عن إصابات".