استطلاع: 19% من الإسرائيليين يؤيدون الاستيطان في قطاع غزة

أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجراه "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية" أن 19% فقط من الإسرائيليين مع إقامة منظومة استيطانية في قطاع غزة.

وبتحليل النتيجة وفق الالتزام الديني، اتضح أن نسبة المؤيدين تزيد بشكل كبير بين أتباع التيار الحريدي (المتشددين دينيًّا)، حيث أيَّد الاستيطان 52% منهم.

في المقابل أيَّد الاستيطان في غزة 39% من التقليديين (يلتزمون ببعض الشعائر الدينية)، ولم يؤيده من العلمانيين سوى 7%.

ورأى 33% من العينة المشاركة في الاستطلاع أنه يتعين تسليم القطاع إلى قوة دولية.

وتتراجع النسبة بشدة في ما يتعلق بالسلطة الفلسطينية، حيث أيَّد 6.5% فقط من الإسرائيليين اليهود حكم غزة بواسطة السلطة الفلسطينية.

وأشار المعهد الإسرائيلي إلى أنه على الرغم من النسبة الضئيلة المؤيدة لعودة السلطة الفلسطينية فإنها تبقى كبيرة مقارنة باستطلاع أجري في ديسمبر كانون الأول 2023، حيث وافق وقتها 3.5% فقط.

ووجد الاستطلاع أيضًا أن 43% من العينة المشاركة من اليهود والعرب على السواء يعتقدون أن وضع إسرائيل أفضل من وضع حماس بعد أكثر من 6 أشهر من الحرب.