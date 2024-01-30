بغداد تستنكر قصف موقع أمريكي على الحدود الأردنية السورية
أعلنت بغداد استنكارها للقصف الذي طال موقعاً عسكرياً أمريكياً على الحدود السورية الأردنية، وأدى إلى مقتل 3 من الجنود الأمريكيين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزيري الخارجية العراقي فؤاد حسين، والأردني أيمن الصفدي.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الجانبين أكدا على "أهمية إبعاد المنطقة عن التهديدات العسكرية".
ونقلت الوكالة عن بيان للخارجية العراقية أنه جرى خلال الاتصال بحث القصف الأخير الذي طال موقعاً عسكرياً أمريكياً، وأن حسين أعرب عن "استنكار العراق لما حدث".
وأضافت الوكالة أن الجانبين شددا على "عمق العلاقة العراقية الأردنية وضرورة إبعاد البلدين والمنطقة عن التهديدات العسكرية من أي طرف كان".