بغداد تستنكر قصف موقع أمريكي على الحدود الأردنية السورية

ونقلت الوكالة عن بيان للخارجية العراقية أنه جرى خلال الاتصال بحث القصف الأخير الذي طال موقعاً عسكرياً أمريكياً، وأن حسين أعرب عن "استنكار العراق لما حدث".

وأضافت الوكالة أن الجانبين شددا على "عمق العلاقة العراقية الأردنية وضرورة إبعاد البلدين والمنطقة عن التهديدات العسكرية من أي طرف كان".