على حاجز عطارة.. انتقام جماعي من سكان قرى غرب رام الله

يقول العاروري: "عادةً أعود من عملي بوقت متأخر في مدينة الرام، وكالعادة كان هناك حاجز للجيش الاسرائيلي، ثم أخذوا هويتي وهوية الشاب الذي كان معي، تم فحص الهويات وأشار الجندي لي وطلب مني الهاتف المحمول، وقلّب وبحث في مواقع التواصل الاجتماعي، ووجد صوراً بخصوص أحداث 7 أكتوبر".

ويضيف "بعدها تم الاعتداء على السيارة، ومن ثم سحبي من السيارة واتهموني بالإرهاب وضربوني ضرباً مبرحاً وتم شتمي بالعديد من الشتائم"٠



وتابع "بعد 20 دقيقة من الضرب تم ربط يدي وتركي على حافة الطريق، بعد ساعة تم تصويري مع علم إسرائيل، وتهديدي بالقتل وأنا مكبل الأيدي، ومعصب العينين، وبعد ما مل الجنود من ضربي تركوني على حافة الطريق إلى أن تم إسعافي" .



وأثبتت التقارير الطبية إصابة العاروري برضوض وكدمات متفرقة بأنحاء مختلفة من جسمه بالإضافة لإصابته بتمزق بالكتف.

من جهته، يقول رئيس بلدية عطارة نصر العطاري لـ"إرم نيوز" إن " حاجز عطارة يتكون من مدخلين أحدهما يوصل المواطنين إلى قرية عطارة وقد تم إغلاقه منذ 7 أكتوبر بشكل كامل، مما أجبر المواطنين على سلوك طريق أخرى، وهي طريق أطول مسافةً و تأخذ وقتاً أطول ليتمكن المواطنون من الخروج من البلدة، والوصول إلى أعمالهم بالإضافة إلى إجبارهم بالمرور من خلال حاجز عطارة من المسلك الآخر".