الجيش الإسرائيلي يشن حملة مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

تواصلت عمليات الدهم والاعتقالات التي يشنها الجيش الإسرائيلي في مناطق بالضفة الغربية، ضمن الأراضي الواقعة تحت إشراف السلطة الوطنية الفلسطينية، اليوم الأحد.

واشتدت هذه العمليات وتكاثرت بعد الـ7 من أكتوبر الماضي، إثر قيام حركة حماس في غزة، بعملية ضد إسرائيل، تحت مسمّى "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر الماضي.

وأصيب، شاب (21 عامًا) برصاص القوات الإسرائيلية، خلال اقتحام بلدة عصيرة الشمالية في نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة عصيرة الشمالية، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الغاز؛ ما أدى لاندلاع مواجهات في المنطقة، وسط انتشار مكثف في محيط المباني القديمة.

وفي مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، أصيب، الأحد، فتى وشاب بالرصاص الإسرائيلي، كما اعتقل شاب آخر.

وجرت عملية اقتحام، اليوم، في مدينة طوباس، إذ حاصرت القوات الإسرائيلية منزل أحد المواطنين في المدينة وقامت بإطلاق قذيفة نحوه ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.

واقتحمت القوات المدينة من الجهة الشرقية، ودفعت بتعزيزات كبيرة إليها من جهة حاجز تياسير العسكري.

كما اعتلى القناصة أسطح عدد من البنايات المرتفعة، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة في سمائها، كما اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال.

وانتشرت مشاة في عدة أحياء من المدينة وشرعت بدهم بعض المنازل. واعتدت القوات على ممتلكات المواطنين في المدينة، وأحدثت خرابًا كبيرًا في البنية التحتية، بحسب (وفا)

كما جرى اقتحام مخيم قلنديا شمال مدينة القدس المحتلة، واعتُقل شاب فلسطيني هناك.