قرقاش: زيارة محمد بن زايد لروسيا مجدولة مسبقا وضمن خياراتنا السيادية المستقلة

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى روسيا، المقررة اليوم الثلاثاء، مجدولة مسبقا وضمن الخيارات السيادية المستقلة لبلاده.

وذكر قرقاش، في تغريدة على حسابه في تويتر: "زيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى روسيا مجدولة مسبقاً في إطار العلاقات الثنائية وضمن خياراتنا السيادية المستقلة".

وأضاف: "ورغم ذلك فإن ما تشهده الحرب في أوكرانيا من تصعيد يتطلب حلاً عاجلاً عبر الدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي. وهذا موقف الإمارات الثابت والراسخ".