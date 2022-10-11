قرقاش: زيارة محمد بن زايد لروسيا مجدولة مسبقا وضمن خياراتنا السيادية المستقلة
قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أنور قرقاش، إن زيارة الشيخ محمد بن زايد إلى روسيا، المقررة اليوم الثلاثاء، مجدولة مسبقا وضمن الخيارات السيادية المستقلة لبلاده.
وذكر قرقاش، في تغريدة على حسابه في تويتر: "زيارة صاحب السمو رئيس الدولة إلى روسيا مجدولة مسبقاً في إطار العلاقات الثنائية وضمن خياراتنا السيادية المستقلة".
وأضاف: "ورغم ذلك فإن ما تشهده الحرب في أوكرانيا من تصعيد يتطلب حلاً عاجلاً عبر الدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي. وهذا موقف الإمارات الثابت والراسخ".
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت مساء أمس الإثنين "استعدادها التام لدعم الجهود الهادفة إلى إيجاد حل سلمي للأزمة في أوكرانيا".
وجددت بيان للخارجية الإماراتية نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام"، التأكيد على موقف البلاد "المتمثل في الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي"، موضحة أن زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، المقررة إلى روسيا "تأتي في إطار سعي دولة الإمارات المستمر للإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم."