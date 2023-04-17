ولي عهد الكويت: قررنا حل مجلس الأمة المعاد والدعوة للانتخابات

وأضاف الشيخ مشعل الصباح، "إصلاحات سياسية وقانونية مستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة من الانضباط والمرجعية القانونية منعا للخلاف ودرءا للتعسف في استعمال السلطة من السلطتين التشريعية والتنفيذية وضمانا لحيادة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها".

ولفت ولي العهد الكويتي إلى أن الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته.

وشدد على متابعة أعمال أجهزة الدولة، قائلاً: "نقوم بالتوجيه والإرشاد.. ويؤلمنا ما يؤلم المواطنين مما يشهده المشهد السياسي من الشعور بالقلق، مؤكدين أنه لن يمس ثوابت خطاب 22/ 6/ 2022 فما زلنا على العهد باقين وبالدستور متمسكين وبالشعب معتزين باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره".

وزاد بالقول: "آلينا على أنفسنا احترام إرادة الشعب وتعزيز الحكم وصون هيبة الدولة والالتفاف حول قيادة المقام السامي سيدي صاحب السمو أمير البلاد وعدم تجاوز سلطاته الدستورية".