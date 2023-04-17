ولي عهد الكويت: قررنا حل مجلس الأمة المعاد والدعوة للانتخابات
أعلن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الإثنين، حل مجلس الأمة 2020، المعاد بحكم المحكمة الدستورية، استناداً إلى المادة 107 من الدستور، والدعوة لانتخابات عامة خلال الأشهر القادمة "احتراماً للإرادة الشعبية".
بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أكد ولي عهد الكويت، في كلمة ألقاها نيابة عن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بمناسبة العشر الأواخر من شهر رمضان، أن سبب حل مجلس الأمة 2020 هو "الانتصار للإرادة الشعبية، مما يتطلب معه ضرورة العودة إليها في انتخابات جديدة".
وأضاف الشيخ مشعل الصباح، "إصلاحات سياسية وقانونية مستحقة لنقل الدولة إلى مرحلة من الانضباط والمرجعية القانونية منعا للخلاف ودرءا للتعسف في استعمال السلطة من السلطتين التشريعية والتنفيذية وضمانا لحيادة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها".
ولفت ولي العهد الكويتي إلى أن الخروج من تداعيات المشهد السياسي الحالي يتطلب الرجوع إلى الدستور باعتباره المرجعية ووثيقة الحكم والالتفاف حول الشعب وتنفيذ رغباته.
وشدد على متابعة أعمال أجهزة الدولة، قائلاً: "نقوم بالتوجيه والإرشاد.. ويؤلمنا ما يؤلم المواطنين مما يشهده المشهد السياسي من الشعور بالقلق، مؤكدين أنه لن يمس ثوابت خطاب 22/ 6/ 2022 فما زلنا على العهد باقين وبالدستور متمسكين وبالشعب معتزين باعتباره صاحب الكلمة المسموعة في تقرير مصيره".
وزاد بالقول: "آلينا على أنفسنا احترام إرادة الشعب وتعزيز الحكم وصون هيبة الدولة والالتفاف حول قيادة المقام السامي سيدي صاحب السمو أمير البلاد وعدم تجاوز سلطاته الدستورية".