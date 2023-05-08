مقتل المسؤول الأول عن تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن

استفاق شمال الأردن، فجر الاثنين، على هدير مقاتلات حربية لم تُعرف هويتها بعد، قبل توارد أنباء عن مقتل تاجر مخدرات في الجنوب السوري بغارة جوية.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن القتيل هو "المسؤول الأول" عن تهريب المخدرات للأردن.

ولم تعتد المنطقة المذكورة، خلال الأشهر الأخيرة على الأقل، على أصوات الطيران الحربي والغارات الجوية.

ولم يصدر حتى إعداد التقرير، تعليق من أي جهة رسمية بشأن ما حدث.

وأفاد شهود عيان "إرم نيوز"، بسماعهم أصوات طائرات خلال ساعات الفجر في شمال الأردن.

وتداولت وسال إعلام أردنية وناشطون، ما قالوا إنها مقاطع فيديو لطائرات حربية في سماء مدينة الرمثا الأردنية، مع الفجر.