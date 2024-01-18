مصطفى بكري: مصر محاطة بحزام ناري وخطر التهجير إلى سيناء قائم (فيديو إرم)

وعن الوضع في البحر الأحمر، أفاد بكري بأن موارد قناة السويس أصبحت في خطر، إذ تراجع عدد السفن الواردة إليها من باب المندب.

وذهب النائب البرلماني إلى أن إسرائيل من مصلحتها أن توجّه لها إيران الضربات عن طريق المجموعات التابعة لها من لبنان واليمن.

ورأى بكري أن إسرائيل تدفع المنطقة إلى خطر حرب شاملة، فيما لم تحقق أيًّا من أهدافها في الحرب على غزة.

وقال النائب البرلماني لـ"إرم نيوز" إن السودان أصبح مهددًا بالتقسيم والحرب الأهلية.

أما عن ملف سد النهضة، فشدد البرلماني المصري، أن إثيوبيا تعرّض مصر للخطر بسبب اعتزامها بناء عدد من السدود، وهو "ما لن تسمح به مصر"، وفق تعبيره.