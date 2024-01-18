مصطفى بكري: مصر محاطة بحزام ناري وخطر التهجير إلى سيناء قائم (فيديو إرم)
قال النائب في البرلمان المصري، مصطفى بكري، إن بلاده محاطة بـ"حزام ناري" بسبب الأوضاع في قطاع غزة، وفي كلٍّ من ليبيا والسودان والصومال واليمن، مشيرًا إلى أن خطر تهجير الفلسطينيين من القطاع إلى صحراء سيناء لا يزال قائمًا، رغم تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مسألة الحدود خط أحمر.
وأضاف النائب البرلماني، في حوار خاص مع موقع "إرم نيوز" أن مصر تتعامل بحكمة مع التطورات التي تشهدها المنطقة حاليًّا، إلا أن الأحداث "ستتصاعد خلال الفترة المقبلة" بسبب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين.
وعن الوضع في البحر الأحمر، أفاد بكري بأن موارد قناة السويس أصبحت في خطر، إذ تراجع عدد السفن الواردة إليها من باب المندب.
وذهب النائب البرلماني إلى أن إسرائيل من مصلحتها أن توجّه لها إيران الضربات عن طريق المجموعات التابعة لها من لبنان واليمن.
ورأى بكري أن إسرائيل تدفع المنطقة إلى خطر حرب شاملة، فيما لم تحقق أيًّا من أهدافها في الحرب على غزة.
وقال النائب البرلماني لـ"إرم نيوز" إن السودان أصبح مهددًا بالتقسيم والحرب الأهلية.
أما عن ملف سد النهضة، فشدد البرلماني المصري، أن إثيوبيا تعرّض مصر للخطر بسبب اعتزامها بناء عدد من السدود، وهو "ما لن تسمح به مصر"، وفق تعبيره.