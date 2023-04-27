وسط شح الإمدادات.. اليونيسف تتوقع زيادة وفيات الأطفال في السودان
في حصيلة أولية، كشف مدير الإعلام والمناصرة في مكتب اليونيسف الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عمار عمار، الأربعاء، عن مقتل 9 أطفال، وإصابة 55 آخرين (من اليافعين) بجروح جراء الاشتباكات الدائرة في السودان منذ 15 نيسان / أبريل.
وقال عمار في بيان، إن "هذه حصيلة أولية، ونتوقع أن يكون العدد الحقيقي أكبر بكثير، وسط شح الإمدادات الأساسية والمعلومات بسبب المعارك الضارية".
ووصف مدير الإعلام والمناصرة في مكتب اليونيسف الوضع الإنساني في السودان بـ"الكارثي" حتى قبل الأزمة الحالية، حيث كان أكثر من ثلاثة ملايين طفل يعانون من سوء التغذية.
وطالب عمار بإرساء هدنة إنسانية وتقديم الضمانات للمنظمات الإغاثية حتى يتسنى لها القيام بعملها وتوفير الدعم للأشخاص الأكثر ضعفاً الذين يقبعون تحت رحمة البنادق.
وأضاف: "العديد من مراكز التغذية أو المستشفيات المتخصصة موجودة في مناطق الاشتباكات أو أقفلت بسببها، وبالتالي هناك عدد كبير من الأطفال الذين لا يستطيعون الوصول إلى هذه الأماكن، وهي حاجة ماسة لأننا نعلم أن الأطفال المصابين بسوء التغذية يجب أن يتبعوا برنامجاً مكثفاً لكي يستردوا صحتهم رويدا رويدا".
ولفت إلى أن الأخطر وجود 1700 طفل يعانون من سوء التغذية الحاد، لديهم أيضاً مضاعفات صحية، وهؤلاء الأطفال بحاجة إلى رعاية مستمرة على مدار الساعة".
بوجود الاشتباكات وشح المواد الأساسية، قال عمار: "بسبب استهداف المستشفيات أو إقفالها، من المرجح جداً أن يكون هناك عدد كبير من الوفيات بين هذه الفئة من الأطفال".