وسط شح الإمدادات.. اليونيسف تتوقع زيادة وفيات الأطفال في السودان

في حصيلة أولية، كشف مدير الإعلام والمناصرة في مكتب اليونيسف الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عمار عمار، الأربعاء، عن مقتل 9 أطفال، وإصابة 55 آخرين (من اليافعين) بجروح جراء الاشتباكات الدائرة في السودان منذ 15 نيسان / أبريل.

وقال عمار في بيان، إن "هذه حصيلة أولية، ونتوقع أن يكون العدد الحقيقي أكبر بكثير، وسط شح الإمدادات الأساسية والمعلومات بسبب المعارك الضارية".

ووصف مدير الإعلام والمناصرة في مكتب اليونيسف الوضع الإنساني في السودان بـ"الكارثي" حتى قبل الأزمة الحالية، حيث كان أكثر من ثلاثة ملايين طفل يعانون من سوء التغذية.