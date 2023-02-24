البيت الأبيض: روسيا قد ترسل طائرات مقاتلة إلى إيران

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، اليوم الجمعة، إن البيت الأبيض يعتقد أن موسكو قد تزود إيران بطائرات مقاتلة، ومعدات عسكرية أخرى، في مقابل دعم إيران الواسع لحرب روسيا في أوكرانيا.

وأبلغ كيربي الصحفيين أن الولايات المتحدة لديها معلومات بأن إيران شحنت دانات مدفعية ودبابات إلى روسيا في نوفمبر تشرين الثاني، وأن روسيا تقدم "تعاونا دفاعيا غير مسبوق" في مقابل ذلك، بما يشمل الصواريخ والإلكترونيات والطائرات المقاتلة.

وأضاف جون كيربي أن إيران تسعى أيضا لشراء طائرات هليكوبتر هجومية ورادارات وطائرات تدريب قتالية.