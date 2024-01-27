تغريدات لنائبة من "الليكود" تشعل أزمة بين "الشاباك" وحكومة نتنياهو

شهدت العلاقات بين جهاز "الشاباك" والمستوى السياسي في إسرائيل أزمة حادة، دفعت رئيس الجهاز رونين بار للمطالبة بلجنة تحقيق حكومية في الأحداث التي سبقت هجوم 7 أكتوبر، وفق قناة "الأخبار 12" العبرية.

وبحسب القناة، جاءت الأزمة على خلفية سلسلة تغريدات للنائبة طالي غوتليف، من حزب "الليكود"، طرحت خلالها ما عدَّه بار "نظرية مؤامرة" حول اجتماع بينه وبين الناشطة شيكما بريسلر، التي برزت بشدة وقادت الاحتجاج الاجتماعي ضد الإصلاحات القضائية، قبل الحرب على غزة.

وذكرت القناة، الليلة الماضية، عبر برنامج التحقيقات "ستوديو الجمعة"، أن "رئيس الشاباك الذي شارك في اجتماع الكابينت، طالب بتشكيل لجنة حكومية لقطع الطريق أمام نظريات المؤامرة التي تُحاك ضد الجهاز".

ونقلت عنه القول: "أريد أن تعلنوا تشكيل لجنة تحقيق حكومية اليوم، يتطلع الجمهور لذلك، كما الشاباك لتشكيل اللجنة، بهذه الطريقة سنضع حدًا للأكاذيب والمؤامرات".