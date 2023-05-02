قصف متبادل بين إسرائيل و"الفصائل الفلسطينية" في غزة

أُطلقت عشرات الصواريخ، اليوم الثلاثاء، من قطاع غزة تجاه مستوطنات إسرائيلية.

وقالت وسائل إعلام رسمية إن صافرات الإنذار دوت في سديروت، جنوبي إسرائيل.

فيما شنت المقاتلات الإسرائيلية غارات استهدفت مواقع لـ"حماس" و"الجهاد الإسلامي" في القطاع.

وطلب الجيش الإسرائيلي من سكان منطقة غلاف غزة البقاء قرب الأماكن المحصنة.

وانطلقت مضادات منظومة القبة الحديدية لعدد من الصواريخ، إلا أن صاروخا واحدا أصاب منزلا إصابة مباشرة، محدثا أضرارا مادية.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، تم إطلاق ما لا يقل عن 5 صواريخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.