إيران تعلق على إغلاق أوروبا الآلية المالية للتبادل التجاري معها

وقال كنعاني، في بيان صحفي رداً على الموقف الأوروبي: "لسوء الحظ، فشلت الحكومات الأوروبية في الوفاء بالتزاماتها الأخرى، والانطلاق بشكل فعَّال في الآلية المالية المعروفة بـ (إينستكس)، ولم تتخذ الإجراءات الضرورية لتفعيلها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".

وأضاف كنعاني: "لم تضخ هذه البلدان أي موارد مالية أو حد ائتماني طويل الأجل في هذه القناة خلال فترة نشاط إينستكس بأكملها".

وبين أنه "لم تكن إيران مرتبطة على الإطلاق بهذه الآلية، وقامت بأعمالها الدولية من خلال قنوات مصرفية مالية ودولية أخرى".

وجاء موقف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية في الوقت الذي تطرقت فيه الدول الأوروبية إلى عدم تعاون إيران، كسبب لإغلاق الآلية المالية للتبادل التجاري، مضيفة أن "إيران منعت تحقيق أهداف هذه الآلية المالية التجارية لأسباب سياسية".