الذكاء الاصطناعي.. رئيس "شات جي بي تي" يدق ناقوس الخطر

وحازت شركته الناشئة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًّا لها على اهتمام الجمهور بعد أن أطلقت ChatGPT أواخر العام الماضي، حيث تجيب أداة chatbot المجانية عن الأسئلة بإجابات مقنعة شبيهة بإجابات الإنسان.

وما بدأ كذعر بين المعلمين حول استخدام ChatGPT للغش في مهام الواجبات المنزلية من قبل الطلبة، امتد ليشمل مخاوف أوسع بشأن قدرة أدوات "الذكاء الاصطناعي التوليدي" على تضليل الناس ونشر الأكاذيب وانتهاك حقوق الطبع والنشر وإلغاء بعض الوظائف.

وهنا يرى الباحث الأمريكي "بن غورتزل" أن الذكاء الاصطناعي قد يكون بديلاً عن "80 في المئة من الوظائف" في السنوات المقبلة، لكنه اعتبر أنه "أمر جيد".

وعلى الرغم من عدم وجود إشارة فورية على أن الكونغرس سوف يضع قواعد جديدة شاملة للذكاء الاصطناعي، كما يفعل المشرعون الأوروبيون، إلا أن المخاوف المجتمعية دفعت ألتمان وغيره من الرؤساء التنفيذيين التقنيين إلى البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر ودفعت الوكالات الأمريكية إلى التعهد بقمع منتجات الذكاء الاصطناعي الضارة التي تنتهك قوانين الحقوق المدنية وحماية المستهلك.

وفتح جلسة الاستماع التي حضرها ألتمان السناتور "ريتشارد بلومنتال"، الديمقراطي من ولاية كونيتيكت الذي يرأس لجنة العدل الأمريكية في مجلس الشيوخ بشأن الخصوصية والتكنولوجيا والقانون، بخطاب مسجل بدا كأنه له، ولكنه في الواقع كان استنساخًا صوتيًّا ابتكره ChatGPT.

قال بلومنتال إن نتيجة هذا التزييف كانت رائعة، لكنه أضاف: "ماذا لو قدم ChatGPT تأييدًا لاستسلام أوكرانيا أو تأييدًا للرئيس الروسي؟".

وقالت الوكالة الأمريكية AP، إن النبرة العامة لاستجواب أعضاء مجلس الشيوخ لـ "ألتمان" كانت مهذبة، على عكس جلسات الاستماع السابقة في الكونغرس التي واجه فيها مديرو التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي استجوابات قاسية بشأن إخفاقات الصناعة في إدارة خصوصية البيانات أو مواجهة المعلومات المضللة الضارة.