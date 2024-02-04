خبير استراتيجي: إيران ستغيب عن المشهد وتواصل "تحريك" ميليشياتها بالمنطقة

قال الخبير الاستراتيجي أحمد صالح خلف، إن إيران ستغيب عن صدارة المشهد الإقليمي إعلامياً وسياسياً بشكل تدريجي في الوقت الحالي، بعد الضربات العسكرية التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الميليشيات المرتبطة بها في العراق وسوريا، أي أن تغيراً سوف يطرأ على حراك مسؤوليها وتصريحاتهم دون المستوى الذي سجل منذ بدء حرب غزة.

وأوضح خلف، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن من الواضح أن هناك اتفاقاً أمريكياً إيرانياً بهذا الخصوص تم في الساعات التي سبقت الغارات الأمريكية، مستنداً في ذلك إلى تحليل الموقف الأمريكي المتمثل بعدم الرغبة في الدخول بصراع مباشر مع إيران وبدء الهجمات في سوريا والعراق بعيداً عنها، إضافة إلى الموقف الإيراني القائم على نفي أي علاقة بالهجمات على القوات والقواعد الأمريكية، وبدء سحب القادة والخبراء العسكريين الإيرانيين من سوريا والعراق.

وأضاف الخبير الاستراتيجي أن إيران ستوقف دعمها العسكري لميليشياتها في الوقت الحالي خصوصاً في سوريا والعراق، وهو ما يؤشر على انحسار الدور الإيراني، مؤكداً أن الاتفاقات الأمريكية الإيرانية ليست بحدث جديد؛ فقنوات الاتصال بين الطرفين قائمة.