روسا تعلن توقيف "مخربين" أوكرانيين كانا يستهدفان محطات نووية

وكشف وكالة "سبوتنيك" تفاصيل الحادثة، إذ أوضحت أن جهاز الأمن الفدرالي الروسي أحبط الهجوم الإرهابي الذي خططت له المخابرات الأوكرانية في يوم النصر الماضي على محطات الطاقة النووية في لينينغراد وكالينين، أي تفجير أكثر من 30 برجًا كهربائيًّا لنقل الطاقة لمحطات الطاقة النووية.

وبحسب التقرير الذي أوردته الوكالة، فإن "جهاز الأمن الفدرالي الروسي منع هجومًا إرهابيًّا على منشآت للطاقة النووية خططت له الاستخبارات في أوكرانيا".

كما أشار الجهاز إلى أنه في عشية يوم النصر، قامت مجموعة تخريبية وإرهابية تابعة لجهاز المخابرات الخارجية الأوكراني "بمحاولة لتفجير أكثر من 30 عمودًا من أعمدة الكهرباء لخطوط الطاقة عالية الجهد في محطات الطاقة النووية في لينينغراد وكالينين".

وكان من شأن خطة المخابرات الأوكرانية، أن تؤدي إلى إغلاق المفاعلات النووية وتعطيل التشغيل العادي لمحطة الطاقة النووية؛ ما يسبب أضرارًا اقتصادية خطيرة لروسيا.

يقول التقرير: "تمكَّن الإرهابيون من تفجير أحد الأعمدة الأربعة لخط نقل الطاقة في محطة لينينغراد للطاقة النووية وتلغيم 4 وزرع العبوات الناسفة تحت 7 أخرى لمحطة كالينين للطاقة النووية".