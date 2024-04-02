هذا ما سيقدمه لك أندرويد 15 من ميزات جديدة

في كل عام، تصدرشركة غوغل تحديثًا رئيسًا جديدًا لنظام التشغيل أندرويد الخاص بها.

وهذا العام، من المرجح أن يتم إطلاق أندرويد 15 الذي سيحمل اسم "Vanilla Ice Cream" جنبًا إلى جنب مع الأجهزة الجديدة في Google I/O 2024 في الـ14 من مايو.

ووفقًا للاتجاه الحالي، سيجلب أندرويد 15 الكثير من الميزات الجديدة، العديد منها مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

وفي ما يلي 10 ميزات جديدة تقدمها غوغل مع إصدار أندرويد 15.

اسم وشعار جديدان: سيأتي أندرويد 15 بشعار جديد مستوحى من الفضاء والصواريخ، وسيُعرف باسم Vanilla Ice Cream، وذلك وفقًا لتقليد تسمية إصدارات أندرويد بأسماء الحلويات.

ومن المرجح أن يكون الإصدار المستقر الأول متاحًا لهواتف بيكسل الذكية المحددة في النصف الثاني من عام 2024.

الاتصال بالأقمار الصناعية: في حين أن العديد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد توفر الاتصال عبر الأقمار الصناعية لفترة من الوقت، لكن مع أندروريد 15، تعمل غوغل على تسهيل نشر مصنعي الهواتف لهذه التقنية.