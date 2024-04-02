هذا ما سيقدمه لك أندرويد 15 من ميزات جديدة
من المتوقع أن يتم إصدار تحديث أندرويد الرئيس التالي من غوغل في مايو/أيار 2024، ليوفر ميزات جديدة مثل الاتصال عبر الأقمار الصناعية، ودعم الذكاء الاصطناعي وتحسين تجربة الهواتف القابلة للطي.
مميزات جديدة
في كل عام، تصدرشركة غوغل تحديثًا رئيسًا جديدًا لنظام التشغيل أندرويد الخاص بها.
وهذا العام، من المرجح أن يتم إطلاق أندرويد 15 الذي سيحمل اسم "Vanilla Ice Cream" جنبًا إلى جنب مع الأجهزة الجديدة في Google I/O 2024 في الـ14 من مايو.
ووفقًا للاتجاه الحالي، سيجلب أندرويد 15 الكثير من الميزات الجديدة، العديد منها مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي.
وفي ما يلي 10 ميزات جديدة تقدمها غوغل مع إصدار أندرويد 15.
اسم وشعار جديدان: سيأتي أندرويد 15 بشعار جديد مستوحى من الفضاء والصواريخ، وسيُعرف باسم Vanilla Ice Cream، وذلك وفقًا لتقليد تسمية إصدارات أندرويد بأسماء الحلويات.
ومن المرجح أن يكون الإصدار المستقر الأول متاحًا لهواتف بيكسل الذكية المحددة في النصف الثاني من عام 2024.
الاتصال بالأقمار الصناعية: في حين أن العديد من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد توفر الاتصال عبر الأقمار الصناعية لفترة من الوقت، لكن مع أندروريد 15، تعمل غوغل على تسهيل نشر مصنعي الهواتف لهذه التقنية.
وضع كاميرا الويب: سيسمح أندرويد 15 للمستخدمين باستعمال هواتفهم الذكية ككاميرات ويب عالية الجودة عند إقرانها بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام ويندوز 11. مع العلم أن غوغل أتاحت إمكانية استخدام هواتف بكسل الذكية التي تعمل بنظام أندرويد 14 ككاميرات ويب، ومع ذلك، كانت جودة الصورة منخفضة جدًا. ومع إصدار أندرويد 15، ستعالج الشركة هذه المشكلة.
دعم الأجهزة الذكية القابلة للطي: سيتم تحسين أندرويد 15 بشكل أكبر لدعم الأجهزة القابلة للطي، وسيقدم شريط مهام جديدة، خاصة للأجهزة القابلة للطي ذات الشاشات الكبيرة، على غرار ما هو موجود في سامسونغ غالاكسي Z Fold5.
ضوابط الكاميرا الجديدة: سيضيف أندرويد 15، خيارات جديدة للتحكم في الكاميرا، ما يمكّن المطورين من تضمين المزيد من ميزات الكاميرا اليدوية، مثل: تعزيز سطوع معاينة الكاميرا، والتحكم في قوة الفلاش، وتحسينات الإضاءة المنخفضة لتمكين قدرة أفضل على التقاط الصور حتى في مواقف الإضاءة المنخفضة.
مشاركة جزئية للشاشة: يدعم أندرويد مشاركة الشاشة منذ فترة. ومع تحديث أندرويد 15، سيتمكن المستخدمون من مشاركة جزء فقط من الشاشة، والذي يمكن أن يكون تطبيقًا واحدًا أو نافذة واحدة.
ويضمن هذا الأمر أنه حتى لو حصل شخص ما على وصول افتراضي إلى هاتفك الذكي، فلن يتمكن إلا من رؤية النافذة المرئية له والوصول إليها.
خفض مستوى صوت الإشعارات: إذا كنت شخصًا يشعر بالقلق بشأن الإشعارات المستمرة من تطبيق معين، فسوف يأتي أندرويد 15 مع الحل المناسب، لأنه سيعمل على خفض مستوى صوت الإشعارات المتتالية بذكاء من دون تدخل يدوي.
الإخطارات الحساسة: سيتمكن أندرويد 15 من التمييز بين الرسائل العادية والرسائل الحساسة، وسيقوم بإخفاء التفاصيل السرية بذكاء، مثل: كلمات المرور لمرة واحدة من التطبيقات الأخرى؛ ما يضيف طبقة إضافية من الخصوصية والأمان ويمنع الأطراف الثالثة من سرقة المعلومات السرية.
لوحة تحكم جديدة بمستوى الصوت: يقدم أندرويد 15 أيضًا لوحة تحكم أكثر أناقة في مستوى الصوت، والتي توفر تحكمًا دقيقًا إلى جانب القدرة على ضبط مستوى الصوت لكل تطبيق.
مربع حوار بلوتوث منبثق: سيتم تقدير هذه الميزة من قبل أولئك الذين لديهم الكثير من أجهزة بلوتوث متصلة في نظام التشغيل أندرويد 15.
وسيؤدي الضغط لفترة طويلة على مفتاح التبديل السريع عبر بلوتوث إلى فتح مربع حوار سيتضمن الأجهزة المقترنة والمتصلة مؤخرًا. ويمكن للمستخدمين التبديل بين الأجهزة المختلفة من هذه القائمة.