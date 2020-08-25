السفير القطري محمد العمادي يلتقي مسؤولين إسرائيليين في تل أبيب

قالت تقارير إعلامية عربية وعبرية إن المبعوث القطري السفير محمد العمادي وصل إسرائيل، مساء اليوم الثلاثاء، والتقى مسؤولين إسرائيليين، فيما يرتقب أن يدخل لاحقًا إلى قطاع غزة.

وذكرت صحيفة ”جوروزاليم بوست“ العبرية أن العمادي يزور إسرائيل ”وسط أنباء عن إحراز تقدم في المفاوضات لإنهاء التوترات الحالية بين إسرائيل وحماس“.

وأضافت الصحيفة أن ”العمادي“ قد يدخل غزة، ليل اليوم الثلاثاء، عبر معبر ”إيريز“ (بيت حانون) لإقناع قادة الفصائل الفلسطينية بتهدئة الوضع مع إسرائيل.

ويلعب ”العمادي“ الذي يرأس لجنة قطرية لإعادة إعمار غزة دور الوسيط الدائم بين إسرائيل وحماس، ويحمل عادة أموالًا تسمح تل أبيب بإدخالها للقطاع عبر المعابر المغلقة، في سبيل نزع فتيل التوتر الأمني.