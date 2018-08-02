بعد رصد زوجها وحيدًا في إيطاليا.. الألمان يتساءلون عن مكان إجازة أنجيلا ميركل

يتساءل حاليًا الكثير من الألمان عن مكان تواجد مستشارتهم أنجيلا ميركل، بعد أن ظهر زوجها وهو يقضي عطلته وحيدًا شمال إيطاليا.

وأثارت صحيفة “بيلد” الرأي العام بنشرها تكهنات حول مكان ميركل تتراوح بين زيارة أسرية شرق ألمانيا إلى مهمة سرية من نوع ما.

وكتبت عناوين منها:”أين تختبئ المستشارة؟”، “في مقر صيفي، أم في زيارة لوالدتها في أوكرمارك؟ أم توجد أزمة في علاقاتها الزوجية؟ أم في عيادة طبية؟ أم مهمة سرية؟”.

ولم يُشاهد الزوجان اللذان تزوجا قبل 20 عامًا معًا منذ ظهورهما يوم 25 تموز/ يوليو في مهرجان بافاريا الذي يرتاده محبو موسيقى ريتشارد فاجنر.

ونادرًا ما يظهر زاور، وهو أستاذ متخصص في الكيمياء النظرية، مع زوجته في الأماكن العامة، لكنهما عادة ما يقضيان العطلة معًا في منطقة جنوب تيرول في إيطاليا.

وقالت ميركل للصحفيين الشهر الماضي ردًا على سؤال عن عطلتها إنها تتطلع للراحة، لكن التفاصيل تدخل في إطار خصوصياتها.

ورفض متحدث باسم المستشارة اليوم الخميس تحديد مكان تواجدها.

وكان المصورون الصحفيون، خلال السنوات الماضية، يلتقطون الصور لميركل وزوجها يواخيم زاور في جبال الألب، لكنهم لم يعثروا خلال عطلة هذا الصيف حتى الآن إلا على “زاور” مع ابن له من زيجة سابقة.