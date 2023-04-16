جهود عربية لنزع فتيل الأزمة السودانية

تبذل الدول العربية جهودًا مكثفة لنزع فتيل الأزمة السودانية، وذلك بعد أن أسفرت اشتباكات الجيش وقوات الدعم السريع عن مقتل العشرات من العسكرين و56 مدنيًا على الأقل.

ودعت السعودية ومصر والإمارات إلى إنهاء الأعمال القتالية.

وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من “تداعيات سلبية” للأزمة في السودان، داعيا الأطراف المتنازعة إلى تغليب الحوار.

وتعقد الجامعة العربية اجتماعا طارئا على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة الوضع فى السودان بدعوة من مصر والسعودية.

وقال أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية إن التطورات المتلاحقة والخطيرة فى السودان تقتضى عقد هذا الاجتماع للتشاور والتنسيق بين الدول العربية لبحث سبل نزع فتيل الأزمة الراهنة، والعمل على استعادة الاستقرار إلى دولة السودان الشقيقة فى أسرع وقت.