قبرص تدعو إلى مضاعفة الجهود لتوصيل المساعدات إلى غزة

قال رئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس، اليوم الثلاثاء، بعد اجتماعه مع رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا "نحن بحاجة إلى مضاعفة الجهود لتوصيل المساعدات إلى غزة".

وضربت غارة إسرائيلية قافلة تقل فريق ورلد سنترال كيتشن بعد أن انتهوا من تفريغ أكثر من 100 طن من المساعدات الغذائية التي أُدخلت إلى غزة عبر ممر بحري من قبرص.

ومن بين الضحايا مواطنون من أستراليا وبولندا وبريطانيا.

وقالت المؤسسة الخيرية إنها ستوقف عملياتها مؤقتًا في المنطقة على الفور.

وتنشط منظمة ورلد سنترال كيتشن في غزة منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول، إذ تعمل على إدخال المواد الغذائية عن طريق البر وتشارك أيضًا في عمليات الإنزال الجوي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أطلقت أول ممر بحري لنقل المساعدات إلى القطاع من قبرص.