الرياض تضع حدًا لشائعات الخلاف بين الفنانين حسن البلام وداوود حسين

يبدأ نجما الكوميديا الكويتيان، اليوم الثلاثاء، عرض مسرحيتهما المشتركة "صناع محتوى" في العاصمة الرياض بعد فراق فني دام نحو عقدين من الزمن، وأثيرت حولهما الكثير من إشاعات الخلاف رغم نفيها من الطرفين مرارًا.

وسيفند العرض المسرحي الجديد الذي يستمر حتى يوم الـ7 من مارس/آذار المقبل، كل ما قيل عن خلاف الفنانين البارزين في عالم الكوميديا الكويتية والخليجية والعربية بعدما كانا ثنائيًّا شهيرًا لدى الجمهور.

وأكد حسن البلام عدم وجود أي خلاف بينه وبين داوود حسين في أحدث تصريحات له، فيما ظهر الثنائي الكوميدي في مقاطع فيديو يرقصان ضمن "بروفا" للعرض المسرحي المرتقب.

وتعرض مسرحية "صناع المحتوى" على مسرح بكر الشدي، في منطقة "بوليفارد سيتي" ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي الطويل.

وتدور أحداث المسرحية حول صاحب سكن للعزاب يتفاجأ بانتشار مقطع لأحد المستأجرين يغير حاله من إنسان عادي إلى مشهور، ليقوم مالك السكن بمحاولة استثمار مع المستأجر المشهور من خلال تصوير فيديوهات ونشرها على مواقع التواصل والمشاركة معه في أكثر من برنامج ومحاولة كسب المال في إطار كوميدي ساخر.

والمسرحية من بطولة الفنانين: داوود حسين، وحسن البلام، وخالد المظفر، وعلي الحسيني، وريم النجم، وأحمد المظفر، ومهدي دشتي، وسلمان كايد.

وارتبط الحديث عن نشوب خلاف بين البلام وحسين، اللذين كانا يقدّمان أعمالًا مشتركة حتى العام 2005، بقضايا مالية، بينها الأجور التي يتقاضيانها في أعمالهما تلك.

لكن كلا النجمين الكويتيين قالا في أكثر من مناسبة إن انفصالهما كل تلك السنين لا يرتبط بوجود خلاف، وأن كلًّا منهما شقّ طريقه وانفرد في العمل وحده.