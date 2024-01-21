انتقادات قاسية لمذيع أحرج قيس الشيخ نجيب بحفل "جوي أووردز" (فيديو)

وتعرض المذيع لانتقادات لاذعة بعد تداول مقطع الفيديو بشكل واسع، حيث اعتبر البعض أنه لا يتمتع بأخلاق مهنة الصحافة؛ حيث إنه من غير اللائق وضع الفنان بمثل هذا الموقف المحرج.

فيما دافع آخرون عن تصرف المذيع، مشيرين إلى أن "الشيخ نجيب" تقبّل الأمر بروح رياضية، خاصة أن مقابلته توقفت من أجل ممثل عالمي بعمر والده.

من جانبه، التزم "شيخ نجيب" الصمت، ولم يعبّر عن موقفه تجاه المقطع الذي غزى الإنترنت.

يذكر أن حفل تكريم صنّاع الترفيه "Joy Awards" أقيم، مساء أمس السبت، على مسرح أبو بكر سالم في البوليفارد في السعودية، بحضور عدد كبير من نجوم الفن العرب، وبعض النجوم العالميين، بينهم أنتوني هوبكنز، وكيفين كوستنر.