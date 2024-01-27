مسلسل "2024".. هل استُبدل محمد الأحمد بقصي خولي؟
ثنائية درامية جديدة سيشهدها الموسم الرمضاني القادم تجمع الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم مع الفنان السوري محمد الأحمد، وذلك ضمن مسلسل "2024"، الذي يتصدى لإخراجه فيليب أسمر من إنتاج شركة "الصباح".
وشاركت "نجيم" مؤخراً على "إنستغرام" مجموعة قصص للأخبار التي تتحدث عن الثنائية الجديدة التي تجمعها مع محمد الأحمد، بما فيها البوستر الرسمي الذي نشرته الشركة المنتجة للعمل ويضم صورة النجمة اللبنانية بتقنية الذكاء الصناعي كأنها أمازونية، وأمامها النجم السوري بملابس معاصرة.
يحمل العمل، الذي كتبه السيناريست السوري بلال شحادات، في طياته استمراراً لشخصية "النقيب سما عقل" التي أدَّتها نجيم سابقاً في مسلسل "2020" إلى جانب النجم قصي خولي بشخصية "صافي"، لكن مع مغامرات جديدة تختلف كليًّا عما جرى في العمل السابق الذي انتهى بوفاة صافي.
تدور قصة 2024 حول "سما"، التي تعود متخفية بهدف الانتقام لمقتل أخيها، الذي راح ضحية مهمة مداهمة عصابة مخدرات في أحد الأحياء الفقيرة، إلا أن حبًّا جديدًا يواجهها يغير المعادلة الدرامية والأحداث برمَّتها.
السيناريست شحادات، أوضح في تصريحات سابقة بعض التفاصيل عن قصة المسلسل المنتظر، مؤكدا أنه لا يعد جزءاً ثانياً لـ"2020"، الذي عرض قبل ثلاثة أعوام، بل هو عمل درامي مختلف من كافة النواحي والشخصيات، وأيضاً في كل ما يتعلّق بالعوالم والبيئة التي يتم فيها تصوير الأحداث.
وأضاف أن شخصية سما عقل ينتظرها العديد من المواقف التي تستمر من خلالها في عملها الأمني وتغوص في مغامرة جديدة؛ لذلك لن ينتظر الجمهور شخصية "صافي" التي قدمها قصي خولي في المسلسل السابق، حيث لا توجد محاولة لإعادتها خصوصا أن المسلسل قد انتهى بموت الشخصية.
مسلسل "2024"، بحسب تصريحاته كاتبه، هو عمل يحمل العديد من المفاجآت الدرامية التي تعد أكثر ما يميزه، وفيه الكثير من المفاجآت التي يتوقع ألا تقل عن رحلة "2020" بتفاصيله التي كانت مفاجئة للجمهور بشكل كبير وقت عرضه.
وبعد أن تم استبعاد النجم خولي من هذا العمل، استذكر كثيرون تصريحه في إحدى مقابلاته عن أنه "سيشعر بالضيق إن كان هناك جزء ثانٍ من 2020 ولم يكن متواجداً فيه"، قائلاً : "أنا أحد الأعمدة الأساسية في هذا العمل، ولي أحقيّة فيه".
وأشار خولي في تلك المقابلة أنه حصل على وعد من الشركة المنتجة بعدم الاقتراب من شخصية "صافي".