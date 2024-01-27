مسلسل "2024".. هل استُبدل محمد الأحمد بقصي خولي؟

السيناريست شحادات، أوضح في تصريحات سابقة بعض التفاصيل عن قصة المسلسل المنتظر، مؤكدا أنه لا يعد جزءاً ثانياً لـ"2020"، الذي عرض قبل ثلاثة أعوام، بل هو عمل درامي مختلف من كافة النواحي والشخصيات، وأيضاً في كل ما يتعلّق بالعوالم والبيئة التي يتم فيها تصوير الأحداث.

وأضاف أن شخصية سما عقل ينتظرها العديد من المواقف التي تستمر من خلالها في عملها الأمني وتغوص في مغامرة جديدة؛ لذلك لن ينتظر الجمهور شخصية "صافي" التي قدمها قصي خولي في المسلسل السابق، حيث لا توجد محاولة لإعادتها خصوصا أن المسلسل قد انتهى بموت الشخصية.

مسلسل "2024"، بحسب تصريحاته كاتبه، هو عمل يحمل العديد من المفاجآت الدرامية التي تعد أكثر ما يميزه، وفيه الكثير من المفاجآت التي يتوقع ألا تقل عن رحلة "2020" بتفاصيله التي كانت مفاجئة للجمهور بشكل كبير وقت عرضه.

وبعد أن تم استبعاد النجم خولي من هذا العمل، استذكر كثيرون تصريحه في إحدى مقابلاته عن أنه "سيشعر بالضيق إن كان هناك جزء ثانٍ من 2020 ولم يكن متواجداً فيه"، قائلاً : "أنا أحد الأعمدة الأساسية في هذا العمل، ولي أحقيّة فيه".

وأشار خولي في تلك المقابلة أنه حصل على وعد من الشركة المنتجة بعدم الاقتراب من شخصية "صافي".