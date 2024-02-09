بيرس مورغان مستقيلاً: "لقد عفا الزمن على برنامجي"

أعلن الإعلامي البريطاني بيرس مورغان، عن تخليه عن برنامجه الإخباري المسائي المباشر اليومي، والذي يستمر لمدة ساعة على الهواء، من أجل أن يقدم برنامجًا يُبث عبر موقع "يوتيوب".

وأكد أن البرنامج الجديد على "يوتيوب"، سيكون الأول من نوعه، وسيشهد مناظرات ساخنة ومقابلات مهمة وقوية.

وقال مورغان، من خلال الموقع الإخباري الشهير «سيمفور»، عبر مقابلة على تطبيق «زووم» أثناء عودته إلى المنزل من الأستوديو، يوم الأربعاء الماضي: «لقد قررت للتو أنني لن أقدم برنامجي للتلفزيون - أريد فقط أن أصبح رقميًا بالكامل على مستوى العالم».

وتابع: «هناك شيء عفا عليه الزمن تمامًا في برنامج مثل برنامجي الذي لا يزال يحاول الإبقاء على تلفزيون قديم الطراز لفترة زمنية محددة مسبقًا كل ليلة لجمهور صغير نسبيًا - في حين نستقبل عددًا هائلاً من الجماهير رقميًا».

وأضاف مورغان: «لدي إحباط مستمر أثناء تقديم برنامجي التلفزيوني، لأن 95 % من الجمهور لا يشاهده» وقال إن مقابلته الأخيرة مع ريشي سوناك، رئيس الوزراء البريطاني الحالي، شاهدها أكثر من 50 ألف شخص عبر قناة «TalkTV» ولكن حصد أكثر من 5 أضعاف ذلك على موقع يوتيوب.

واستطرد مورغان قائلاً "إن أكثر من نصف جمهوره موجود في الولايات المتحدة، وإن إيرادات المشاهدين الأمريكيين أعلى بشكل كبير.

واستكمل مورغان: «تعرفت جيدًا على The Daily Wire، ومدى ربحية هذا العمل لا أرى أي سبب يمنعني من توسيع العلامة التجارية غير الخاضعة للرقابة على مستوى العالم».

وتمكن بيرس مورغان على موقع يوتيوب من جذب 2.3 مليون مشترك منذ إطلاق قناته في العام 2022، واستقطب شخصيات الإنترنت والمشاهير والسياسيين، حيث بدأ بأسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو.

وبيرس مورغان هو مذيع وصحفي بريطاني الجنسية، ويقدم برامج حوارية على شاشة التلفزيون، وكان صاحب برنامج حواري على شبكة "سي إن إن"، وشغل رئيس تحرير عدة صحف في المملكة المتحدة والولايات المتحدة.