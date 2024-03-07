الاعتداء على فنان مصري ووالدته داخل متجر شهير

ونشر كريم مغاوري فيديو يوثق من خلاله الاعتداء على والدته من قبل مدير أمن الـ"هايبر" وحراسه، مشيرًا إلى أن والدته نزفت دمًا من فمها، وما زالت تعاني حتى الآن.

ووثق نجل سامي مغاوري في فيديو منفصل كميات من السكر، وقال إنّ إدارة الهايبر قامت بإخفائها عن المستهلكين، واصفًا موظفي الهايبر بـ "منعدمي الضمير"، وفق تعبيره.

وأعلن سامي مغاوري عن مقاضاته لموظفي إدارة "هايبر وان" لاعتدائهم على والدته، مؤكدًا أنه سيحصل على حق والدته بالقانون، معلنًا عن تقديم بلاغ لوزارة التموين يتهم خلاله المحل الشهير بإثارة أزمة السكر رغم توافره في المحل.

وكشف كريم أن إدارة "هايبر وان" بعد المشادة حاولت إرضاءهم من خلال إعطائهم 20 كيلوغرمًا من السكر، لكنه رفض ذلك.

والفنان كريم مغاوري هو نجل الفنان سامي مغاوري، وشارك في العديد من الأعمال الفنية.