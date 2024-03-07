الاعتداء على فنان مصري ووالدته داخل متجر شهير
كشف الفنان كريم نجل الفنان المصري سامي مغاوري عن تعرضه ووالدته للاعتداء من قبل حرّاس الأمن بمحل "هايبر وان" الشهير الواقع بمدينة الشيخ زايد غرب العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بسبب الامتناع عن بيع السكر رغم توافره.
ونشر كريم مغاوري فيديو يوثق من خلاله الاعتداء على والدته من قبل مدير أمن الـ"هايبر" وحراسه، مشيرًا إلى أن والدته نزفت دمًا من فمها، وما زالت تعاني حتى الآن.
ووثق نجل سامي مغاوري في فيديو منفصل كميات من السكر، وقال إنّ إدارة الهايبر قامت بإخفائها عن المستهلكين، واصفًا موظفي الهايبر بـ "منعدمي الضمير"، وفق تعبيره.
وأعلن سامي مغاوري عن مقاضاته لموظفي إدارة "هايبر وان" لاعتدائهم على والدته، مؤكدًا أنه سيحصل على حق والدته بالقانون، معلنًا عن تقديم بلاغ لوزارة التموين يتهم خلاله المحل الشهير بإثارة أزمة السكر رغم توافره في المحل.
وكشف كريم أن إدارة "هايبر وان" بعد المشادة حاولت إرضاءهم من خلال إعطائهم 20 كيلوغرمًا من السكر، لكنه رفض ذلك.
والفنان كريم مغاوري هو نجل الفنان سامي مغاوري، وشارك في العديد من الأعمال الفنية.