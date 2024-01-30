إعلان ترويجي لياسمين عبدالعزيز بعد الطلاق يثير الجدل

أثار نشر الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز للعديد من الصور الترويجية لها، لصالح إحدى شركات المجوهرات، وذلك بعد مدة قصيرة طلاقها رسميًّا من مواطنها الفنان أحمد العوضي، جدلًا بين متابعيها.

وغابت "عبدالعزيز" نحو أسبوع عن حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي منذ لحظة إعلانها طلاقها من العوضي، قبل أن تبدأ بنشر صور لها، تظهر فيه بإطلالة مختلفة تمامًا، عما كان قبل إعلان الطلاق.

وكانت الصور، إضافة إلى مقاطع فيديو، تتعلق جميعها بإعلان لشركة "لازوردي" الشهيرة للمجوهرات.