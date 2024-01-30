إعلان ترويجي لياسمين عبدالعزيز بعد الطلاق يثير الجدل
أثار نشر الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز للعديد من الصور الترويجية لها، لصالح إحدى شركات المجوهرات، وذلك بعد مدة قصيرة طلاقها رسميًّا من مواطنها الفنان أحمد العوضي، جدلًا بين متابعيها.
وغابت "عبدالعزيز" نحو أسبوع عن حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي منذ لحظة إعلانها طلاقها من العوضي، قبل أن تبدأ بنشر صور لها، تظهر فيه بإطلالة مختلفة تمامًا، عما كان قبل إعلان الطلاق.
وكانت الصور، إضافة إلى مقاطع فيديو، تتعلق جميعها بإعلان لشركة "لازوردي" الشهيرة للمجوهرات.
ورغم أن الإعلان يعود إلى ما قبل طلاق ياسمين عبدالعزيز، فإنّ توقيت نشره، تسبب بانتقادات طالت الفنانة المصرية.
واستنكر متابعون "تجاوز عبدالعزيز الطلاق بهذه السرعة"، بينما تساءل آخرون عن جواز نشر هذه الصور وهي في فترة "العدة" الشرعية.
في المقابل، ظل فريق آخر يشكك بحقيقة طلاق الفنانين المصريين، إذ ربطوا بين إعلان ياسمين عبدالعزيز وترويج أحمد العوضي عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي لمسلسله الجديد "حق عرب"، المقرر عرضه في رمضان القادم، وذلك بعد إعلانه عن الطلاق بمدة قصيرة كذلك.
وكان إعلان الفنانان المصريان ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي طلاقهما بشكل مفاجئ بعد أقل من شهر على توقع خبيرة الفلك اللبنانية ليلى عبداللطيف لذلك، قد أحدث سجالًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم يكشف الفنانان عن سبب الطلاق المفاجئ، إلا أن مصادر كشفت لـ"إرم نيوز" أن "مشاكل في الإنجاب"، كانت السبب وراء ذلك.