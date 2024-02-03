العراق.. حقيقة ظهور فتاة "عارية" خلال عرض أزياء في البصرة (فيديو)

أثار مقطع فيديو من عرض أزياء أقيم في مول "شنشل"، ضمن فعاليات "مهرجان البصرة تحييكم الأول" في العراق، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإغلاق قاعة "شنشل" التي شهدت العرض في المركز التجاري.

وكان عراقيون قد انتقدوا ما قالوا إنه ظهور لـ"فتاة عارية" أثناء تقديمها عرضا للأزياء.

وإثر ذلك، وجه محافظ البصرة الأجهزة الأمنية بمحاسبة وغلق القاعات والصالات المخالفة التي تقوم في "الإخلال بالحياء والآداب العامة وتسيء للذوق العام، وتشكل ممارسات غير أخلاقية".

كما وجه بإقامة دعوى قضائية بحق الجهة المستضيفة لعرض الأزياء، وإغلاق قاعة "شنشل" التي تم إحياء العرض فيها، استجابة لمطالبات بذلك.