العراق.. حقيقة ظهور فتاة "عارية" خلال عرض أزياء في البصرة (فيديو)
أثار مقطع فيديو من عرض أزياء أقيم في مول "شنشل"، ضمن فعاليات "مهرجان البصرة تحييكم الأول" في العراق، جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بإغلاق قاعة "شنشل" التي شهدت العرض في المركز التجاري.
وكان عراقيون قد انتقدوا ما قالوا إنه ظهور لـ"فتاة عارية" أثناء تقديمها عرضا للأزياء.
وإثر ذلك، وجه محافظ البصرة الأجهزة الأمنية بمحاسبة وغلق القاعات والصالات المخالفة التي تقوم في "الإخلال بالحياء والآداب العامة وتسيء للذوق العام، وتشكل ممارسات غير أخلاقية".
كما وجه بإقامة دعوى قضائية بحق الجهة المستضيفة لعرض الأزياء، وإغلاق قاعة "شنشل" التي تم إحياء العرض فيها، استجابة لمطالبات بذلك.
ووفق شبكة "964"، رد أحد منظمي الحفل في مول "شنشل" على الجدل، الذي حدث يوم الجمعة، بالقول إن "الفتاة ليست عارية، بل ترتدي زيا يشبه لون البشرة".
وأضاف أن "السلطات المحلية تعجلت في اتخاذها الإجراءات"، متوعدا بالتوجه للقضاء للفصل بين الطرفين.
وقال إن "الفيديو الذي تم تداوله على أنه لفتاة عارية "مفبرك"؛ نظرا لأن الفتاة كانت ترتدي زيا محتشما، لكنه كان مشابها للون البشرة، ما تسبب في لبس لدى البعض"، مؤكدا أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الواقعة.