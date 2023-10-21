"بيت الروبي".. استسهال النص يُلقي بظلاله على الفيلم

تجاوزت إيرادات فيلم "بيت الروبي"، والذي لا يزال متربعًا على عرش المنافسة، منذ بدء عرضه قبل نحو 17 أسبوعًا، نحو 130.4 مليون جنيه (ما يعادل 4 مليون و172 ألف دولار).

وتدفع هذه الإيرادات للتساؤل عن أسباب نجاح الفيلم، الذي يلعب دور البطولة فيه كل من الفنانين: كريم عبدالعزيز، وكريم محمود عبدالعزيز، ونور، وتارا عماد.

ولعل أبرز هذه الأسباب، هي قصة "بيت الروبي"، التي كتبها محمد الدباح وريم القماش وأخرجها بيتر ميمي، وتتسلسل فيها الأحداث بطريقة السهل الممتنع، وهو العنصر الأهم، الذي تفتقده الأفلام المعروضة في السنوات الأخيرة.