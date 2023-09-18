"سفاح الجيزة".. الجريمة التي انتصرت على "ريا وسكينة"

تمكن المسلسل المصري "سفاح الجيزة" من تحقيق نجاح مع أولى حلقات عرضه، مستغلًا اسمه، في قضية شغلت المصريين طوال سنوات، وحمل صاحبها لقب "سفاح الجيزة".

وتأتي القصة الحقيقية لـ"سفاح الجيزة" كي تفتح شهية المخرج هادي الباجوري، مستثمرًا القضية الأصلية التي هزت المجتمع المصري، لتصبح هذه الجريمة فيما يبدو، ثاني جريمة تتناول "الشخصية السيكوباتية" بعد "ريا وسكينة"، وتتمكن من تحقيق نجاح كبير في عمل درامي.

ويُحسب للمخرج هادي الباجوري، قصر المسلسل على 8 حلقات؛ ما يجنّب المط والملل والحشو في القصة، ويغوص المشاهد مع أول مشهد من الحلقة الأولى فيها.

ولعبت عدة عوامل كذلك دورًا في نجاح المسلسل، أبرزها قدرة الممثلين خاصة من الجيل الجديد ركين سعد وداليا شوقي وريم حجاب على إتقان أدوارهم، والتركيز على القدرة في التعبير، وتَناغم حركات الوجه مع ردود الفعل والشخصية، واختيار الملابس بعناية، والتي كانت بسيطة وملائمة لشخصيات أصحابها.

كما تمكن الفنان أحمد فهمي من تقمص دور "السفاح" بامتياز، وهو يعد تحوّلًا في مسيرته الفنية، التي غلب عليها الطابع الكوميدي.

ونجح العمل كذلك في رصد الحالة التي يرى فيها الشخص السيكوباتي علاقته بالآخرين، وتَمثل ذلك بعلاقة السفاح بـ"زينة" الفتاة التي أحبها (لعبت دورها ركين سعد)، حيث تمكن المخرج الباجوري بذكاء من إدخال المشاهد مباشرة في الجانب المضطرب لعلاقة المجرم بضحيته التي أحبها، قبل أن يكشف لنا في الحلقات الأخيرة عن واقع العلاقة بينهما.