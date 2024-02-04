مسلسل "The Board".. متعة الأفكار

المتابع العادي لا يناسبه مسلسل "The Board"، من تأليف وإخراج هوزان عكو وإنتاج شركة "ديونيسيا"، إذ إن كثافة الأفكار، والزاوية الخاصة المتعلقة بعالم الأعمال والبورصة وتضارب الآيديولوجيات والمصالح التي يتمحور حولها هذا العمل، تجعل كل جملة في حوار الشخصيات مهمة، وضياعها سيسبب إرباكًا في فهم بقية الأحداث.

"The Board" أو "مجلس الإدارة" يؤسس المتعة الخاصة به على الأفكار، ويبني عاصفة التشويق التي تحدَّث عنها مؤلفه ومخرجه، وتحققت في الحلقات الثلاثة الأولى منه، على توازنات دقيقة وحبكة مدروسة بحساسية ميزان الذهب، عبر الشخصيات وأفعالها وحواراتها، بحيث أن كل منها يُشكل خيطًا دراميًا له نكهته الخاصة ووجوده المهم في تلك اللوحة الدرامية التي استطاعت إثبات أحقيتها في العرض على منصة برايم فيديو، كأول عمل عربي تبثه شبكة أمازون العالمية.

والصراعات التي يتناولها المسلسل قائمة على تحييد الأخلاقيات لصالح الكسب المادي، وبناءً عليه فإن قيم السوق هي السائدة، وبناء الأمجاد وإثبات الذات لا يتم إلا من خلال الإطاحة بأفكار ومشاريع وأشخاص، ومن ذلك ما فعله رابح فرنجي (باسم ياخور) برئيس مجلس الإدارة زكي (سلوم حداد) بعدما أجبره على تقديم استقالته إثر حصوله على معلومات تدينه أخلاقيًا، وستسبب له فضيحة إن أفصح رابح عنها.

يتعدل ميزان القوى ويجلس على مقعد الـCEO مي (نادين تحسين بك) خلافًا لرغبة رابح، لتبدأ صراعات جديدة يفوز الأخير بها على عكس التوقعات، بعدما أفشل الاستثمار بالمدارس النموذجية لمجموعة "اكتساب" التي تملكها زوجة زكي (نادين خوري)، مثبتًا رأيه بأن الواقع الحالي يفرض تغيير طريقة التفكير برأس المال، واستبدال القديم بدل العمل على ترميم أخطائه.